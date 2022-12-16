駐美代表蕭美琴。（本報資料照）

副總統賴清德日前表態參選黨魁，否可以一統江湖？前立委郭正亮認為，還有一個變數，就是美國的態度！且有傳聞說蕭美琴可能會和吳釗燮對調，蕭美琴回來當外交部長，重新接觸基層，準備當賴清德副手，等於是美國和蔡英文的監軍！

九合一選舉綠營慘敗，總統蔡英文辭民進黨主席，副總統賴清德日前表態參選黨魁，是否可以一統江湖？前立委郭正亮認為，府院還在蔡英文手裡，並且還有一個變數，就是美國的態度！

郭正亮今（16）日在中天電視《盧秀芳辣晚報》認為，除了府院還在蔡英文手裡之外，民進黨的中常委、中執委也還沒改選，賴清德只是陽春黨主席。只是區域立委要改選，有一些人會提早表態，但也會觀望一陣子。

郭正亮直言，即使鄭文燦或陳建仁民調遠不及賴清德，仍然有一變數，就是「美國的態度」，賴清德要小心。譬如有媒體報導，役期延長為一年為何遲遲未定案？是因為想要得到賴清德同意，隱含賴清德不同意。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮質疑，怎會出現這種新聞？國防部還要緊急否認有這件事。甚至有報導稱美國要派人來，可能就是為了要瞭解賴清德或是民進黨潛在候選人到底在想什麼？美國想推的路線，賴清德是否會照做？有無不同意見？「務實的台獨工作者」是什麼內涵？和「中國民國台灣」有什麼差別？

郭正亮披露，有傳聞說蕭美琴可能會和吳釗燮對調，蕭美琴回來當外交部長，重新接觸基層，準備當賴清德副手，等於是美國和蔡英文的監軍！所以賴清德成為黨主席之後，一直到成為總統候選人，這中間還是要小心翼翼。