現任立法委員、準新竹市長高虹安因涉嫌詐領助理費，15日遭到檢調約談及搜索辦公室，最後以60萬元交保。台北市議員徐巧芯今（16）日在節目《盧秀芳辣晚報》對此表示，高虹安的情況跟前總統馬英九的司法案件很像，當時馬英九請她當發言人，每一件事都得和北檢針鋒相對，低頭是沒有用的，高虹安現在缺的就是一個為她發聲的人。

徐巧芯指出，高虹安當務之急要先找一個發言人，馬總統的案例跟高虹安很像，當時馬捲入諸多弊案之中，自己每天都在跟北檢硬幹，不要以為低頭會有用。她呼籲高虹安要力拼到底，該做的事情，該給市民的承諾都要做到，有些話沒辦法自己出來講，發言人要幫她講清楚。

徐巧芯強調，進到法院的攻防才是關鍵，同樣舉馬總統為例子，對手會每個禮拜透過周刊，將對馬英九不利的事證放出來，而且那些證據只有兩方律師跟檢調會有。馬英九這些案子到現在都已經沒事了、都已經定讞了，但儘管馬英九是無罪的，他還是被司法霸凌、被周刊無端爆料很久。

對於高虹安一案，徐巧芯認為，這個案子有國家機器的介入，檢調有不公平的情況，因為選前就有人放話說，「他們不會讓高虹安選上新竹市長，就算高選上他們也不會讓高就職，就算高就職，他們也不會讓高當完新竹市長，一定會把高抓去關，真的很離譜」。郭正亮也補充，高虹安要撐下去，一定要維持住自己的聲量。