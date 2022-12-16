俗話說「不聽老人言，吃虧在眼前」。一名男網友表示，日前從村中長輩口中得知，自家周邊有幾棟房子，每隔幾年就會發生「男死女瘋」的事件，因該地是「天然龍潭穴」，老村長曾要求建商動土前必須祭拜，不料對方敷衍了事，最終才導致憾事不斷重演，就算請來法師、風水師也完全沒有效果。

原PO在臉書社團《靈異公社》發文表示，近期爺爺過世，他在老家守靈期間和不少村中長輩聊天，其中有一件事讓他覺得特別毛。原來，大約20多年前，他家隔壁是一座天然大型深水池，被建商買下想要蓋「販厝」，也就是老式成屋，當時老村長特別提醒要祭拜過後才能動土，殊不知建商卻當做耳邊風，一連蓋了8棟樓，過程還相當順利，完全沒有任何異狀。

「住進去就知道了」，老村長講了這句話後，一晃眼20年過去了，長輩表示，這區的住戶大概每3、4年就有中壯年男性過世，「最後面第8棟的中年女性會莫名奇妙瘋掉，每次都是7、8棟在換人住」，目前已經換了4組住戶，買房的人大多來自外地，在地居民完全不敢接觸，深怕一不小心會觸霉頭。

原PO好奇，究竟為何唯獨壯年男子入住後會接連過世，長輩表示，該地為天然龍潭穴，「蓋不得、會抓人」，尤其越後排的房子「越容易抓走」，就算請來風水師、法師也無法處理，「除非7、8棟打掉，或者男性8字過硬才有辦法」。最後，長輩也提醒，若有錢買房，記得先問問附近耆老以前有什麼故事，「不要傻傻地直接買下去」。

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