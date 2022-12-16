2024年總統大選，民進黨以日前表態參選黨魁的副總統賴清德呼聲最高；台北市長柯文哲則早已表態有意願參戰；國民黨主席朱立倫日前表示，「2024一定提名最強候選人」。入口網站「Yahoo奇摩」14日起針對「你看好誰是國民黨2024總統大選最強候選人？」進行網路民調，截至今天（16日）晚上，侯友宜以45.5%領先。

「Yahoo奇摩」14日起針對「你看好誰是國民黨2024總統大選最強候選人？」進行網路民調，截至16日晚間9點45分，已有2.08萬名網友投票，其中有高達45.5%的網友支持侯友宜；17.5%的網友則支持前高雄市韓國瑜；10.8%支持資深媒體人趙少康；5.5%支持朱立倫；2.0%選擇前副總統吳敦義；選「其他」的有10.6%，8.1%則表示不知道／沒意見。

該民調也問到：「你認為2024有機會出現藍白合嗎？」有30.8%的網友認為不太有可能藍白合，15.5%的網友認為完全不可能；27.4%的網友認為還算有可能，18.4%認為非常有可能；7.9%則表示不知道／沒意見。