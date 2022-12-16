黃敏惠「團結之夜」造勢晚會，王育敏站台助選。（廖素慧攝）

黃敏惠「團結之夜」造勢晚會，雲林縣長張麗善站台助講。（廖素慧攝）

宜蘭縣長林姿妙特地從宜蘭來嘉義市挺黃敏惠。（廖素慧攝）

嘉義市長選舉最後衝刺，拚連任的國民黨市長候選人黃敏惠今晚舉辦「團結之夜」造勢晚會，立法院國民黨團總召曾銘宗偕立委溫玉霞等10位立委、宜蘭縣長林姿妙、雲林縣長張麗善、副祕書長王育敏都來相挺，全力催票，展現團結氣勢。

曾銘宗說，國民黨立院黨團39位立委都會全力幫黃敏惠落實政見，拜託大家18日踴躍出來投票。

王育敏誇黃敏惠非常認真、非常拚，她常說「教育決定人才，人才決定未來」，把拚教育也拚到第一，黃敏惠也是全國的減債王，讓嘉義市成為全台負債最少的城市，讓營利事業所得增加，從谷底變成火車頭。

溫玉霞說，她是嘉義女兒，推薦「骨力打拚的嘉義女兒黃敏惠，繼續留在嘉義市政府為大家打拚。

林奕華稱讚黃敏惠最溫暖的市長，立委會成為最強後盾。翁重鈞說，嘉義市選舉有賭盤押注投票率，呼籲大家要出來踴躍投票。

張麗善說，她1周內第3次來嘉義市挺全國第1名市長黃敏惠，全國只剩嘉義市選舉，希望大家做她的後盾，支持她，出來投票，嘉義市是消費服務城市，雲林是農業縣，雲嘉可以共同合作共榮。

林姿妙特地從宜蘭來嘉義市挺黃敏惠，她說，嘉義宜蘭都是民主聖地，要選賢與能，要選出會做事、做對事、方向對、政策對的人，所以特地從宜蘭來相挺。