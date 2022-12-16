中壢男童7年來到麵包店撿紙箱，後來親自花200元買麵包的故事感動不少人，這家烘焙坊的老闆吳克己其實是國內知名烘焙師傅，他也發文說將會努力陪伴男童到高一、大一，堅信男童未來一定很有成就。其實吳克己還曾協助遭八八風災重創的那瑪夏部落蓋麵包窯，成立「深山裡的麵包店」故事同樣溫暖人心。

登上新聞版面的國中男孩，從小學開始放學後有空都會撿紙箱，平時與爸爸、姊姊、祖父母住在租屋處，是單親低收入戶家庭，爸爸目前有工作，家中收入可以維持生活，三餐穩定正常；麵包店與男童間的溫暖互動，在網路曝光後引發熱烈迴響，有「麵包界五月天阿信」稱號的吳克己在臉書提到「會努力陪伴他到高一、大一，他以後一定會很有成就的，我們堅信著」。

然而，愛心烘焙師傅的善行不只這一樁。當年八八風災重創高雄那瑪夏山區，只要一下雨道路就中斷，達卡努瓦部落拒絕政府遷村，族人們心想如果當地有一個窯，不但能用作取暖，也可以烘焙食物，因此吳克己特地前往當地協助當地族人蓋了間麵包窯，稱作「願景窯」，教導烘焙技術，成立「深山裡的麵包店」，在當地一炮而紅。

「深山裡的麵包店」使用在地小農的無毒作物、部落媽媽作的酵母菌、酒釀、自然放牧雞蛋等手工窯烤製作麵包；吳克己說，謝謝當初部落婦女給他很大的力量，「那對於生命、生活和成長的態度，我也學習不少、成長不少」，也讓更多人關注部落的長久發展。

吳克己曾協助遭八八風災重創的那瑪夏部落蓋麵包窯，成立「深山裡的麵包店」故事同樣溫暖人心。（翻攝自吳克己臉書）