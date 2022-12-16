央行升息半碼，銀行存款掛牌利率隨之調升。其中，在一般房貸、信貸上，因銀行升息，民眾將需要多付出利息。而影響層面廣泛的青年安心成家購屋優惠貸款「青安貸款」及全國公教員工房屋貸款「築巢優利貸」，預計也將足額反映。

「築巢優利貸」目前利率為1.81％，預計將足額反映央行升息半碼，同時也是一般民眾可拿到房貸的「地板價」將跟著拉高至1.935％。接下來若央行在明年持續升息，地板價也將在明年突破2％的重要整數關卡。

今年以來，央行已四度升息累計達2.5碼（0.625個百分點），民眾房貸利率亦隨央行升息開始走高，房貸負擔增加。銀行主管分析，未來民眾購屋時，將需要更審慎評估自身財務負擔條件，最好將每月房貸負擔控制於月收入三分之一以內，以避免升息影響生活品質。如民眾因升息導致短期繳款壓力較大時，可考慮向銀行提出寬限期或延長借款期間的申請，以減輕升息循環壓力，但也要衡量寬限期滿後，每月攤還金額將增加等因素。

另外，央行這次升息半碼，存準率未跟著提高，公股銀主管分析，這顯示前二次存準率提高，已逐漸讓銀行可貸放運用資金減少、影響資金成本，各銀行也在放款利率及結構上調整，央行暫停調升存準率以觀察後續。