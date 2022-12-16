China india border clash

See how Indians beat Chinese 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/naNGUOaPpQ — Olivia Silver 🇺🇸 (@Olivia_Silver_) December 14, 2022

中國和印度軍人日前在中印邊境西藏地區發生衝突，雙方均有人受傷，是近2年來中印最嚴重的邊境衝突。雖然中共軍方表示雙方軍人已脫離接觸，邊境恢復平靜，但中國仍加強衝突邊境西藏地區的戰備。這支原駐守拉薩被稱為「高原鐵騎」的77626裝甲合旅，近日調動到了中印邊境前線。目前尚未知印方是否有相應的動作，但中印邊境情勢有進一步升高的可能性。

據港媒《星島日報》報導，中共解放軍官方微博@中國軍號前晚發出十多張照片，圖片說明表示，近日西藏軍區某旅隆重舉行「高原鐵騎」入營儀式，並經過千里遠程機動，這支鐵騎部隊終於到達「新家」。

中共從拉薩調動裝甲合成旅至中印邊境，由火車運載大批04型裝甲步兵戰車。（圖／微博＠中國軍號）

圖中有數十輛各型戰車以火車運送到西藏的軍營，其中包括15式輕型坦克、04型步兵戰車，及89式履帶式裝甲輸送車，同時有超過千名軍人參加相關儀式。

報導說，圖片中士兵所持連隊旗上標有「77626」部隊番號。據了解，西藏原常駐有3個合成旅，分別為山地摩托化合成部隊52旅、高機動車輛機械化合成部隊53旅及履帶式裝甲合成部隊54旅，駐守林芝、乃東及亞東，從東西兩個方向面對中印邊境。另西部戰區77集團軍多年來會調派一個旅到西藏拉薩輪訓，77626部隊就是常到西藏輪訓的裝甲旅。

共軍西藏軍區裝甲合成旅舉行「高原鐵騎」入營儀式。（圖／微博＠中國軍號）

報導說，由於中印邊境剛發生衝突，調動配備精良的裝甲旅由拉薩成建制調到了中印邊境前線，為衝突後的情勢增添變數。該旅擁有代號「黑豹」的15式輕型坦克，被外界稱為「輕量化主戰坦克」，適合高原地區以及水稻田網地形使用。04型步兵戰車是中國研製的第2代履帶式裝甲步兵戰車，可運送7人，配備100毫米線膛炮及30毫米機炮，火力強大。此外還有89式履帶裝甲輸送車，裝備12.7毫米高平兩用機槍，能載運13人，部分還裝備反坦克導彈。

共軍上週五與印度軍隊在邊境發生衝突，據報雙方皆有人受輕傷。中國軍方隨後表示，中印雙方已脫離接觸。印度前陸軍總司令納拉瓦內（Manoj Naravane）15日批評稱，解放軍在衝突中使用棍棒及鐵絲網的行為是倒退回史前時代水平。不過雙方對此事件都低調處理，但私下積極調動部隊，是否有進一步行動有待觀察。