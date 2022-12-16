央行升息半碼，銀行存款掛牌利率隨之調升，國銀龍頭臺灣銀行公布調整幅度，這次更加貼近「升好升滿」足額反映，也如同上次一樣，未出現超額反映。此次定期、定儲調整幅度0.115～0.125個百分點，其中僅有二年期、三年期的一般定期、定儲調整幅度為0.115個百分點，其他皆為0.125個百分點，活期調整0.125個百分點。

相較於臺銀上次9月調整來看，這次更加貼近足額反映。上次定期、定儲調整幅度0.06～0.125個百分點，活期調整幅度0.08～0.125個百分點。

觀察此次臺銀升息，一般定儲一年期的固定、機動利率皆是調整0.125個百分點，調整後利率分別為1.475％、1.465％。在活儲存款上，從現行的0.45％，調整0.125個百分點，調整後來到0.575％。

至於其他公股銀行方面，第一銀行、合庫銀行、土地銀行陸續公布升息幅度。

合庫銀一般定期存款與定期儲蓄存款中，機動利率及固定利率一年(含)以內各期別均調升0.125個百分點，超過一年調升0.105～0.13個百分點。其中，合庫銀唯一超額反映的二年期一般定存機動利率，調整0.13個百分點，調整後，二年期、三年期一般定存機動、固定利率皆為1.45％。

一銀這次調升幅度皆為0.125個百分點，未有超額反映。不同於上次一銀一般定儲一年期固定利率調整0.145個百分點，出現超額反映，這次全數為0.125個百分點。

土銀「一般」定期性存款各天期機動、固定利率均調升，其中機動利率調升幅度均為0.125個百分點，固定利率調升幅度為0.12～0.125個百分點，未有超額反映。

公股銀主管分析，央行後續還有一些升息空間升息，因此民眾的定儲存款若後續希望受惠升息，可以選擇機動利率，讓荷包跟著水漲船高，即使後續央行不升息，利率也可持續維持高檔。

至於短天期的一個月、三個月定存，各銀行的固定利率、機動利率相差的幅度不高，甚至一樣，民眾選擇時，可以機動利率為主。