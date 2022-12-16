就連「魔獸」霍華德自己都承認，本周桃園永豐雲豹面臨3連戰，也就是連續3天都有比賽的嚴苛賽程，是他職業生涯首次面對這種賽程，讓外界不禁懷疑他是否都會出賽，雲豹總教練劉嘉發16日替魔獸做了回答，「我保證魔獸3場都會打，明天更是他本季首次客場出賽！」

雲豹本周賽程有夠硬，16日主場出戰台南台鋼獵鷹，17日客場遭遇新北中信特攻，18日回到主場面對高雄全家海神，可說一場比一場難打，假如少了霍華德的支援，雲豹恐怕很難擺脫連敗命運，隨著16日78比87不敵獵鷹，雲豹已吞4連敗。

「其實我今天有在刻意控制霍華德的上場時間，只是他在場上總會衝動想要多打一點，我只能努力阻止他，就算他只打了本季新低36分鐘，他仍攻下全場最高的21分，」劉嘉發表示，「儘管讓他連3天出賽也有點冒險，但我會好好小心控制的。」

劉嘉發坦承，自己的球員還是太年輕，面對比賽還是會緊張，「就算我們找來林宜輝幫忙，可惜他也才剛來而已，不過看到陳建銘、陳孝榕兩名打第一年的新秀可以打成這樣，我已經感覺非常好了。」