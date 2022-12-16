知名主持人于美人近期身分遭到詐騙集團盜用，假藉她名義宣稱分享存股心法，造成許多無辜民眾受騙，讓她也在臉書PO文呼籲大家不要再被騙，更已蒐證報警；于美人也在直播中，苦心勸大家別再受騙，表示那些小編太會編故事，乾脆到她這邊工作，氣得直呼「我錄取你」。

最近詐騙集團詐騙新手法，盜用知名藝人身分及照片，導致許多民眾信以為真，賠錢受騙；近日有多名藝人跳出來澄清與詐騙集團無關，名主持人于美人也是受害者之一，15日下午臉書粉專發文，稱遭到不肖廠商盜照和冒用身分，已準備蒐證提告；今（16日）二度發文，強調「美人姊沒有教人做股票」，更表示已經報警。

而于美人今日開直播傳道授業解惑，開頭就先講遭冒用身分一事，請各位網友別再上當，更引用粉絲的話，「于美人頂多教你吃吃喝喝，罵罵社會罵罵政府，她不會叫你去投股票，因為她自己股票都投得很爛」，還直言除非看到她本人講才能信。

于美人更換個角度表示想錄取那些假粉專的小編，認為她們太會編故事，直接要她們來她底下工作，更說了「我錄取你，我需要這樣的人才」。