消息人士透露，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）要求在卡達世界盃18日冠軍賽開踢之前，分享一段世界和平的訊息，但遭到國際足球總會（FIFA）拒絕。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這名消息人士稱，澤倫斯基辦公室希望在冠軍賽開踢前，由澤倫斯基透過視訊，出現在卡達球場的球迷面前。對於遭到拒絕，辦公室感到意外。

至於澤倫斯基的談話究係直播或事先錄影，不得而知。消息人士說：「我們還以為，國際足總會想利用其賽事平台做出這一大善舉。」

然而這名消息人士又說，烏克蘭和國際足總的相關談判仍在進行中。CNN已請國際足總談論此事，但尚無回音。

烏克蘭這項要求儘管不符慣例，但並不令人意外。烏國當局一再試圖利用國際重大活動的場合，無論這些活動的主題為何，讓全球持續關注其境內戰事。

卡達是第一個主辦世足賽的中東國家，國際足總竭盡全力阻止該組識這項門面賽事傳達政治訊息。（譯者：張佑之/核稿：楊明暐）1111216