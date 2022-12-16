民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安涉嫌詐領助理費，立院辦公室被搜索，高虹安以60萬元交保候傳。具律師資格的前台南縣長蘇煥智表示，從高虹安詐領助理費案來看，助理薪資有實質滙到該助理實質控制帳戶中，即不構成貪污，他認為該案比較傾向是合法的捐贈。

蘇煥智今(16日)在臉書粉專貼文表示，高虹安助理費案是貪污或是政治迫害？或是一件立法委員利用人頭名義詐領助理費的貪污案？他從法律的角度來分析，首先這些掛名的助理如果均有實質性工作，縱使沒有經常性的在辦公室，也不算是人頭助理。而且助理的薪資有實質滙到該助理所控制的帳戶，而且該戶頭帳戶由該助理實質控制，即不構成貪污。但立委及該被質疑的助理，應舉證證明有實質工作，且自己保管該帳戶。

蘇煥智接著指出，立委與助理約定薪水一定數額捐出給辦公室運作費用，究竟是低薪高報的問題，而有偽造文書（使公務員登載不實）？或是變相的貪污罪？抑或只是雙方當事人合意的捐贈行為，應尊重雙方的意願。進入助理戶頭的錢已經屬於助理所有。所以應尊重雙方當事人捐贈的合意，而不應該再課以貪污或偽造文書。

蘇煥智舉例指出，吳姓前立委的助理費案，已經確認助理捐贈是合法的。至於立委的辦公室公款帳戶，基本上是立法委員本身的私帳戶，不是政府的公款。縱使立法委員用在私人用途，例如衞生棉，也不算是貪污，應該要澄清。

蘇煥智點出，如果掛名的助理並沒有實質工作，而只是人頭，其帳戶並由立法委員控制管理。則是否構成貪污？仍以該經費是否實質另外聘請登記外的助理協助立法委員工作及服務而定。如果有實質另外聘人服務，則不構成貪污。但可能構成使公務員登載不實的偽造文書罪。例如台南市吳、蔡、曾三位議員最終均不構成貪污，而僅以使公務員登載不實的輕罪輕判。

蘇煥智認為，以高虹安的案例，要釐清的是究竟是「助理費低薪高報」或是捐贈？關鍵的指標，究竟是助理的帳戶戶頭，是由助理自行保管？或是由立法委員保管？如果是助理自行保管應該就是捐贈了。就高虹安這一案例來看，比較傾向是合法的捐贈。