金管會主委黃天牧16日說，每到國外參訪機關，像美國聯邦保險公司、某地聯準會等，常會看到機構一樓多有該國的金融發展歷史展出，從他2020年上任至今講了兩年多，終於盼到台灣也有自己的金融歷史博物館：16日正式啟用的「金融探索館」，就座落於台灣金融研訓院的1樓和3樓。

台灣金融研訓院長黃崇哲指出，很多國家都有設立銀行或金融博物館，以吸引學校團體與民眾參訪。但在台灣，僅有部分行庫設置行史館或文物館，沒有一個專門介紹台灣金融或銀行業發展與沿革的博物館。

黃天牧說，回顧二年多前，和金融研訓院研議建置銀行業金融博物館，除可推廣金融知識教育及促進普惠金融與國際金融交流外，亦可透過展示金融發展歷史及沿革等，說明我國金融自由化、國際化、數位化的進程軌跡。

黃崇哲表示，歷經兩年多的規劃與建置後，不負金管會的託付，金融研訓院完成了台灣第一座金融探索館，館址設於該院1、3樓，展區規劃有金融發展里程碑、百年銀行實境劇場、揭密金庫、銀行大事記、金融發展成果展示區、創新應用金融科技體驗區等多個展項。

黃崇哲說，金融探索館正式啟用後，除可讓參訪民眾瞭解我國銀行發展的歷程與特色，總覽我國重大金融政策與成果，亦是該院推展普惠金融的新基地，最是希望成為國、高中生的校外參訪地點，未來更將與各金融機構或周邊單位共同合作，以發揮更大綜效。