聖誕節將至，許多人都會舉辦交換禮物的活動，但你收過這麼誇張的禮物嗎？一名男網友表示，他在交換禮物的活動中，靠著一把榔頭換到一間房子，還把原本老舊的風格改造成潔白木質調，貼文一出羨煞許多網友，直喊：「那位酷朋友也可以跟我玩交換禮物嗎？」

原PO在論壇《Dcard》發文表示，每年聖誕節固定會和一群友人舉辦活動交換禮物，而今年因有人準備飛往國外深造，特地提前一個月舉辦活動，主題則訂為「用不到卻是全新的禮物」，一向不按牌理出牌的原PO，特地買了一把全新的榔頭。

「抽到的人差點拿榔頭打死我！」原PO笑說，即便他送出如此奇異的禮物，但卻運氣爆棚地抽到一間房子，雖然是中古屋但採光非常好，25坪的空間只要經過改造就會煥然一新，他請了師傅重新隔間、裝設水電，並鋪設木地板，還買了原木家具，最後的成品讓他很是滿意。

原本PO分享房屋改造的畫面，25坪的空間其實是中古屋。（圖／Dcard網友宋宏森授權使用）

這則貼文曝光後，讓許多網友看了好羨慕，紛紛留言，「原地嚇到」、「我的交換禮物怎麼不一樣」、「改造完也太溫馨」、「你的那位酷朋友可以跟我玩交換禮物嗎」、「我看了什麼，現在交換禮物已經需要換到房子了嗎」、「不是全新房子不符合主題捏」。

改造過的中古屋變得煥然一新，空間採光非常明亮。（圖／Dcard網友宋宏森授權使用）

另外，有網友好奇是否真的免費贈房，原PO表示「差不多意思」，因這間房子原屬於要出國深造的友人，預估可能會閒置至少5年，所以讓原PO免費住到她返台為止，而房屋改造金額大約60萬元，攤提約1萬元左右，原PO笑說：「真希望友人在英國找個金龜婿嫁掉算了」。

原PO靠著一把榔頭換來一間房，原來是友人要出國深造，決定借出閒置的房屋。（圖／Dcard網友宋宏森授權使用）

▍本文經網友宋宏森 不動產黑馬王子授權，轉自論壇《Dcard》