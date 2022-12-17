台灣籃壇最大咖洋將、「魔獸」霍華德，在膝傷休養近一個月後今天傷癒復出，面對台南台鋼獵鷹的巨人陣，他攻下21分、13籃板，他幽默比喻在對方面前他就像只有170公分。

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹，今天在主場迎戰台南台鋼獵鷹，在全場命中率不佳的劣勢下，最終以78比87吞下4連敗。

霍華德（Dwight Howard）上一次主場出賽是11月20日，今天則是相隔近1個月後再次亮相，對於自己的身體狀況他感到滿意，也表示很開心過了這麼久，終於回到球場上，只不過今天的命中率比較不理想，主因是對手實在太高大。

霍華德表示，獵鷹陣中擁有3名超過7呎以上長人，其中布拉（Sim Bhullar）與德古拉（Samuel Deguara）甚至還超過7呎5吋（226公分），只有6呎10吋的他，彷彿就像身高只有171公分的總教練劉嘉發站在球場。

傷癒歸隊球隊卻沒能打出慶祝行情，霍華德認為，這場比賽他們打得很好，即便高度不如對手，他們團隊籃板仍以54比48領先，禁區得分也以42比30優於對手，「可惜我們錯過太多外線空檔。」

至於雲豹新隊友林宜輝則認為，霍華德的能力無庸置疑，就跟以前曾經合作過的梅奧（O.J. Mayo）一樣，「他們的技能都點滿了。」他也相信，隨著比賽進行與磨合，大家都會越來越好。（編輯：郭諭儒）1111216