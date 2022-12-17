（金融業奧斯卡揭曉，第一金控獲菁業獎「最佳ESG獎」肯定，圖為第一金推動ESG相關活動。圖／第一金控提供） 第一金控於16日獲頒第十一屆傑出金融業務菁業獎「最佳ESG獎－優等」，集團從上而下全力落實ESG（環境、社會、公司治理）之亮眼表現再獲大獎肯定。由財團法人台灣金融研訓院主辦的「菁業獎」，素有「金融業奧斯卡金像獎」美譽，金融研訓院指出，第一金獲獎主因在於導入SBT方法訂定減碳目標，落實永續與責任金融，推動社會關懷活動，盡心盡力，獲「最佳ESG獎」可謂實至名歸。ESG永續發展已是全球普世價值，第一金以「永續金融，第一品牌」為企業永續核心價值，設置「永續發展委員會」為集團推動永續治理之核心組織，並由「責任金融」、「永續金融商品與服務」及「環境永續」三個小組負責透過ESG因子評估與管理氣候變遷之風險與機會，2018年即導入氣候相關財務揭露（TCFD）架構訂定風險管理策略，2021年將風險評估結果及其抵減措施提報董事會，2022年更將ESG績效列入各子公司績效考評項目，確保ESG年度目標之達成，並持續透過自有營運據點取得綠建築標章、行舍大樓屋頂設置太陽能發電系統、擴大綠電採購比重及導入內部碳定價等四項減碳行動，精進氣候治理，至今海內外已有34棟綠建築，並將擴大使用綠電至20處營業據點。配合國家2050年淨零排放目標，第一金不斷精進氣候治理能力，於2022年8月加入碳核算金融聯盟PCAF，11月初則加入科學基礎減量目標倡議SBTi，建立集團投融資對象溫室氣體排放量之盤查機制，持續採用PCAF方法學盤查投融資部位之碳排放量，並依其結果研議設定重大投融資短中長期減排目標，以及與投融資策略連結之可行性，預計於2024年提交SBTi減碳路徑。金融業作為永續發展的重要推手，如何發揮「減碳影響力」，強化資產組合的碳排管理力度，亦為邁向淨零目標的關鍵；第一金簽署加入赤道原則協會EPA，累計已承作9件，並推出永續績效連結授信專案，於授信徵審時給予ESG表現優異的企業戶利率減碼，截至2022年10月底已核准58戶，核准額度954億元，運用金融業金流導向的特色，為環境及社會把關。第一金募集並管理6.82億元綠能基金投資興建太陽能電廠，同時投資3億元興建太陽能電廠，預估年減二氧化碳排放量約5.65萬公噸，相當於145座大安森林公園年吸碳量，更逐年提高綠色/可持續發展債券投資比重，亦發行綠色/可持續發展債券及ESG相關概念基金，引導並支持客戶永續發展及減碳轉型，期於淨零路徑中成為企業的最佳金融後盾。以實際行動打造綠色永續環境的第一金，今年攜手員工及客戶於基隆、宜蘭、台中等地種植約3,000棵樹苗，綠覆地面積約3公頃，估計每年可吸附30公噸的碳排放量，並響應「台灣好空氣育福田」停燒稻稈公益行動計畫，認養花蓮100公頃福地，推廣以稻稈分解菌取代稻草焚燒，協助農友落實稻稈還田之永續循環，預估每年可減少約900公噸碳排放量。自2017年起，第一金連續6年推動「綠光傳愛」永續計畫，透過發行「綠色信用卡」綠活卡提撥千分之二消費金額，攜手客戶及供應商協助偏鄉小學及弱勢機構汰換節能LED燈具，迄今已協助7家社福機構、44所偏鄉學校安裝節能LED燈具共13,106套，愛心足跡橫跨全台，預估51家受惠單位年節省逾110萬度用電，減少約440萬元電費支出，減碳量超過600公噸二氧化碳。此外，為提高社會大眾之環保意識與觀念，於第一銀行萬華分行設置「綠色金融教育館」，並自行開發「氣候風險保衛戰」環教課程，讓社會大眾了解氣候變遷風險類型及銀行管理氣候風險的行動，迄今辦理96場引導2,400人學習綠色金融環保知識，亦走入校園邀請大專院校學子參與ESG海報及論文計畫提案比賽，鼓勵青年學子發揮創意，積極培育ESG校園種子。第一金積極邁向ESG永續願景的努力，持續在三大國際永續指數（DJSI、MSCI及FTSE）取得佳績，MSCI「全球標準指數」成分股ESG Ratings銀行業類別由AA級提升為AAA級，連續6年獲選納入富時社會責任指數FTSE成分股，更連續五年獲選納入DJSI世界指數成分股，且繼統籌成立公股金融事業ESG倡議平台後，更獲金管會選入永續金融先行者聯盟成員。展望未來，第一金將擴大推動ESG工程，深化永續治理文化，接軌國際永續規範與倡議，持續創新永續作為，引導投資人投入綠色產業，加速台灣產業邁向永續發展，提升「永續金融，第一品牌」之長期價值。