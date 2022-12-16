國民黨籍台北市長當選人蔣萬安將於12月25日就職，就職典禮邀請前總統、前台北市長陳水扁參加。陳水扁今天(16日)晚間在臉書坦言，「原來政治非你死我活」。

陳水扁今(16日)在臉書粉專貼文表示，這是 阿扁前市長的第一次，雖然只是一張來自台北市政府的邀請卡，卻是20年來，他從台北市長卸任後，第一次接到。柯文哲、郝龍斌、馬英九等3位「前市長」就職，卻從未邀請他觀禮。這次蔣萬安沒有忘記幾位老前市長，雖然他主持節目未能與會，但亦倍感溫馨。

陳水扁接著表示，他記得，台北設市百年歷任市長回娘家，柯文哲邀請6位官派、民選市長各3位，同框同台話當年曾為台北市所做所為。4位民選直轄市長剛好分隸不同政黨，政黨競爭、選舉恩怨、個人情緒全拋開。

陳水扁指出，對照朝野藍綠政黨領袖仍坐不下來，遑論海峽兩岸國家領導人對等協商。國民黨、民進黨、民眾黨、新黨等4位市長握手言歡，更顯彌足珍貴，原來政治也非你死我活。