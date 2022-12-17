美國參議院通過2023年度國防授權法案，授權未來5年提供台灣100億美元無償軍援。立法院國民黨團總召曾銘宗表示，法案有助提升台美外交、文化、軍事全面關係提升，但軍援內容我方須具主導性。藍委也提醒，最後執行細節才重要。

國民黨立委吳斯懷表示，法案通過僅具形式上政治意涵，但對行政部門並沒有實質拘束力，執行與否、期程與實質細節，可能還要看後續美中互動；徒法不足以致行，「民進黨政府不要太嗨」，不要最後贏了面子，卻輸了裡子。

國民黨立委溫玉霞則認為，「國防授權法案」100億美元撥款限定在2023到2027年的5年內執行，每年額度上限20億，但因是授權，不是義務，國務院可以執行，也可以不執行，這是把面子作給美國國會，卻把風險留給台灣。

溫玉霞說，自2月底以來，美國對烏克蘭軍事援助總額已約215億美元，平均每個月24億美元，但烏克蘭因戰爭重建估需約8千億美元，等於換來40倍國家負債；這次美國以「國防授權法案」要軍事投資台灣100億美元，會換來幾倍負債？

此次通過的國防授權法案中，還主張推動「台灣學人計畫」，提供包含聯邦政府官員等符合資格的美國公民來台學習中文、文史，並到立法院、政府部門服務。

曾銘宗表示，美方派人來台學中文、文史已是行之有年的既有做法，只是到我國政府部門服務是否妥適，還要看後續規畫細節。