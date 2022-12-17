學甲槍擊案大突破！警方北上再逮1人 疑為提供槍枝嫌犯 00:522022/12/17 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 學甲槍擊案再逮1名蔡姓男子疑為槍枝提供者，警方正帶回查證釐清身分。（程炳璋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 學甲槍擊案逐漸有突破性發展，警方14日逮獲提供槍彈的楊展華，16日傍晚根據情報，再到新北市新莊區逮捕涉嫌提供楊男槍枝的蔡姓男子，蔡男為台南人，但獨自搬到新莊一處住宅大樓居住多年，警方正將他帶回台南查證釐清案情。 郭再欽辭民進黨中執委 嗆將揭露「這些人」的敗行劣跡 學甲88槍槍擊「指揮者之一」落網 指導孔祥志犯案 檢方聲押 台南學甲分局長遭撤換傳「外力介入」 警政署嚴正駁斥 #學甲 #槍擊案 #槍枝 #新莊 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綠營大老涉爐碴案 沈富雄掀內幕：這點看出民進黨不行了 08:002022/12/14 政治 88槍擊案逮2共犯 台南地院裁定羈押禁見 19:392022/12/16 社會 爐碴案延燒 藍問賴清德挺黑金議長嗎？ 04:102022/12/14 社會新聞 學甲槍案再公布「指揮層級」共犯 楊嫌提供衝鋒槍 16:532022/12/16 社會 館長槍擊案延燒 新北檢再起訴寶和會高層 17:192022/12/13 社會 農地埋爐碴撈21.6億 郭再欽被訴 04:102022/12/13 社會新聞 轟林園民宅6槍！落網少年槍手與共犯「耍警」堅不交槍 12:092022/12/13 社會 學甲88槍案內幕指向「光電利益」糾葛 背後另有終極影武者 17:442022/12/16 社會 16歲少年疑替友人出氣 朝民宅轟6槍 04:102022/12/13 社會新聞 台版囚虐釀3死幕後首腦遭鎖定 2集團成員疑遭槍決滅口 07:252022/12/14 社會 2024賴清德出線？ 謝龍介：還要取得蔡英文諒解 09:152022/12/13 政治 林園民宅槍擊！少年槍手「烏龍轉桌」耍警 鬆口起出1長槍及彈匣 15:482022/12/13 社會 學甲88槍槍擊案重大進展！「幕後超大咖」落網 疑為指揮藏鏡人 11:412022/12/16 社會 警署下令全國警全面緝捕學甲88槍案2嫌 要求注意安全 09:412022/12/16 社會 學甲88槍擊案槍手恐遭滅口？方仰寧：不排除任何可能 14:452022/12/16 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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