學甲槍擊案逐漸有突破性發展，警方14日逮獲提供槍彈的楊展華，16日傍晚根據情報，再到新北市新莊區逮捕涉嫌提供楊男槍枝的蔡姓男子，蔡男為台南人，但獨自搬到新莊一處住宅大樓居住多年，警方正將他帶回台南查證釐清案情。

郭再欽辭民進黨中執委 嗆將揭露「這些人」的敗行劣跡
學甲88槍槍擊「指揮者之一」落網 指導孔祥志犯案 檢方聲押
台南學甲分局長遭撤換傳「外力介入」 警政署嚴正駁斥
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