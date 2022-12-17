學甲槍擊案逐漸有突破性發展，警方14日逮獲提供槍彈的楊展華，16日傍晚根據情報，再到新北市新莊區逮捕涉嫌提供楊男槍枝的蔡姓男子，蔡男為台南人，但獨自搬到新莊一處住宅大樓居住多年，警方正將他帶回台南查證釐清案情。