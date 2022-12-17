印度11月製造業PMI公布為55.7，較上月的55.3略升，連續擴張紀錄推進至17個月，而服務業PMI則56.4，較上月的55.1大增，擴張亦長達16個月；在全球經濟逆風之下，不僅PMI上揚，經濟學家調查持續顯示印度經濟衰退機率為零，反映印度經濟的韌性與活力；即便經歷一波盈餘下修趨勢，但印度今、明兩年產業營收與盈餘依然有雙位數成長。

投信法人指出，統計過去20年，印度股市12月勝率74％，平均上漲3.3％，為傳統旺季，且短線反彈尚未來到滿足點，外資近一個月轉為買超，過去一年半以來累計鉅額賣超有待回補，提供上檔空間。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，在操作上，建議產業配置以金融、工業、可選消費、科技、通訊服務為主，持股以業績穩定的大型股為核心，並積極尋找爆發力較強的中小型股，以及跌深且業績能見度高的景氣循環股，鎖定科技印度、消費升級、自給自足的印度等題材。

元大印度基金研究團隊指出，在全球景氣不明朗階段，內需與出口潛力俱佳的印度有機會脫穎而出，近期印度財報季表現亮眼，吸引印度內資入場，其中能抵禦景氣波動、表現相對穩健的大型龍頭企業此階段相對看好。因印度仍屬於新興市場，透過專業團隊操盤之基金能配合景氣變化靈活配置，掌握印度最佳投資機會。