國際能源總署IEA最新公布的再生能源報告顯示，受到俄烏戰爭、地緣政治緊張影響，預期全球電力結構將出現重大轉變，激發再生能源前所未見的動能，促使許多國家加速轉向太陽能和風力等再生能源，以降低對進口石化燃料的依賴，預估再生能源有望在2025年初取代煤炭，成為全球最大電力來源，並預測全球再生能源發電設備安裝將急速增加，未來五年全球裝置容量成長逼近一倍，再生能源占全球電力產出比重可望在2027年增加至40％。

投信法人表示，多元電力發展已是全球主流，而近年興起的電動車熱潮其實也須仰賴電力才可驅動，由多元電力以及電動車所引領的雙電投資商機龐大，建議投資人不妨透過以雙電為主軸的基金來介入布局，掌握接下來兩大全球產業大勢。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，近年來愈來愈多國家積極推動多元電力政策，包括太陽能發電廠、風力發電機組興建等等，以降低能源供應不穩的危機，此外，在全球環保意識抬頭下、歐盟課徵碳稅在即，也進一步激勵企業投入電力轉型，多元電力不僅將成為將來全球發電主流，成長性與投資前景更值得期待。

洪玉婷指出，基於各國淨零碳排的目標，運具電動化趨勢已成型，全球電動車銷量也持續增長，相關零組件與基建發展亦可期，包括電池、馬達、中控面板、車用晶片、充電槍、充電樁、先進駕駛輔助系統等等成長性佳，此外，整車組裝、修理與技術服務等亦值得關注。