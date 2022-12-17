輸出入銀行統計，今年前十一月稅前盈餘8.5億元，超越去年同期的7.5億元，年增約13.8％。整體來看，雖今年受到疫情肆虐、俄烏戰爭、通膨飆高與急速升息，輸銀在各項業務的表現仍是相當亮眼。

輸銀的三大業務融資、保證及輸出保險中，前十一月的融資平均餘額為1,559億元、保證承作額309億元、輸出保險承保金額2,012億元，分別較去年同期成長10.1％、17.2％、20.3％。

輸銀主管指出，輸銀為國內唯一國營輸出入信用專業銀行，協助廠商拓展對外貿易與海外投資，行政院為提升輸銀的業務承作能量及風險承擔能力，將自2023年起分五年逐年挹注資本，共計100億元，將可使輸銀的資本額從320億元提高至420億元。

資產品質方面，輸銀截至11月底，逾期放款率為0.047％，備抵呆帳覆蓋率3,150％。

輸銀積極配合政府新南向及中東歐政策，除了泰國曼谷辦事處外，今年10月更分別揭牌營運印尼雅加達辦事處及捷克布拉格辦事處，也是台灣首家獲得捷克國家銀行核准設立的金融機構。

輸銀主管統計，新南向政策自2016年推動以來，截至今年11月底，融資、保證與輸出保險業務表現都不錯，累計核准金額615.71億元，較去年同期成長8.76％。此外，輸銀轉融資業務共授予7國17家銀行，轉融資額度合計2.3億美元，7國包含孟加拉、柬埔寨、印度、印尼、菲律賓、泰國、越南。

展望明年，輸銀主管指出，全球經濟可望逐漸顯現復甦，未來除持續配合政府政策，也將把ESG與永續發展觀念擴及供應商及授信客戶。