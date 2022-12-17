全國農業金庫為協助推廣國產安全農漁產品，設有「農金安心GO」電商媒合平台，為消費者和生產者，創造雙贏。產品具有產銷履歷、有機、農產品生產追溯條碼（QR Code）或危害分析重要管制點（HACCP），產品均由產地直送。

即日起至2023年1月19日為止，農金安心GO平台推出「鴻兔大展過新年」好禮專區。活動期間，加入的新會員享有100元紅包金（贈完為止）馬上領，還可參加「週週抽百元」以及「滿千抽2,000」的活動，最多有11次抽獎機會，愈早加入、消費，中獎機會愈多。

除了多樣化的當季水果等禮盒之外，頂級阿露斯哈密瓜、榮獲產銷履歷達人獎的蜜棗、梨中之王-新雪梨、黑糖芭比-蓮霧、頂級烏魚子、人氣蒲燒鰻魚、外銷白鰻，以及紹興醉蝦、菱角豬腳湯、名廚骨仔肉等即食料理組禮盒，均由農漁會或青年農民直接供應。

農金安心GO平台的「百釋大吉」專區，有購買鳳梨釋迦滿千折百促銷活動，鼓勵大家把好「釋」帶回家。另外，「圍爐火鍋季」專區也有9折起或買就送好禮等優惠。