25公尺的圓柱水族箱就坐落於酒店大廳，今天凌晨6時左右玻璃突然發生爆炸

堪稱擁有全世界最巨大水族館的德國柏林雷迪森酒店（AquaDom & SEA LIFE Berlin）今天傳出爆裂，疑似因為一夜間氣候驟降無法承受水壓，多達1,500條熱帶魚順勢被沖上街，目前網路上已顯示暫停營業。

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN — Niklas Scheele (@niklas_scheele) December 16, 2022

位於德國柏林雷迪森酒店的水族箱幾乎被炸的體無完膚，僅剩鋼鐵支架散落一旁。 (圖/路透社)

綜合英國《衛報》（The Guardian）、BBC廣播公司及歐洲新聞台報導，這座高達25公尺的圓柱水族箱就坐落於酒店大廳，今天凌晨6時左右玻璃突然不堪負荷出現裂縫，迎面而來的是一聲巨響炸裂，內部100萬公升的水瞬間傾瀉而出，連同1,500條熱帶魚沖至大馬路上，引發了空前的「海嘯」。

據悉水族箱內擁有80種不同的魚類，像是電影《海底總動員》出現的小丑魚尼莫和多莉魚，心痛的是，他們無一倖免。所幸爆炸時間點發生在凌晨，沒有任何房客受傷，不過這聲巨響也讓所有人、包括附近住戶從睡夢中驚醒。

由於爆炸威力之大，目前酒店大廳的電力設備受創，大門前的道路也盡是死魚、碎玻璃和雜物亂成一團，場面相當悽慘。 (圖/路透社)

從推特的前後對比畫面可以看到，水族箱幾乎被炸的體無完膚，僅剩鋼鐵支架散落一旁，地板上還散落玻璃碎片，由於爆炸威力之大，目前酒店大廳的水電設備受創，大門前的道路也盡是死魚、碎玻璃和雜物亂成一團，場面相當悽慘。