雞蛋是最重要的食材之一，許多料理都離不開它，不少民眾更曾為保存方式爭論，甚至連尖端到底要朝上還是下也分為兩派。對此林口長庚醫院臨床毒物科護理師「無毒教母」譚敦慈也揭曉正確保存方式，表示不同擺放會影響保存時間，甚至摸到蛋若沒洗手，恐感染沙門氏菌。

譚敦慈在節目《健康2.0》表示，若買到的是篩選過的「洗選蛋」，可直接以蛋尖朝下的方式擺放，但若為市場挑的生雞蛋，回家後必須先以濕布擦拭乾淨，如果直接水洗，蛋殼毛孔容易進水，導致腐壞速度加快，保存期限縮短。擺放方式則與洗選蛋相同，以蛋尖朝下方式即可。

譚敦慈示警，雞蛋在料理前，除了要先水洗外，摸到蛋的手也一定要記得洗，否則容易感染沙門氏菌。

營養師許育禎補充，若想測試機蛋新鮮度，可以100cc冷水、5公克鹽巴的比例調製鹽水，接著將雞蛋放入，若蛋殼因水分從細微孔洞中流失導致空氣進入，就會浮到水面上，代表是不新鮮的蛋，反之若沉入水底，代表相當新鮮。