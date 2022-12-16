台北市立委補選國民黨參選人王鴻薇因確診暫停拜票行程，她今（16）日晚上9點找來同黨議員徐巧芯，在臉書開直播。兩女集中火力批評民進黨候選人吳怡農，直指對方上次選完人就消失兩年，被說膿包就大喊抹黑，徐巧芯強調，如果吳怡農真的不滿被人說膿包，抗壓性這麼差，歡迎他提告。

徐巧芯指出，吳怡農被對方說兩句就喊抹黑，這麼沒有抗壓性的一個人，做任何政治職務都不適任，就像梁文傑講的，現在民進黨內部都認為他是躺平跟佛係選舉的一個人，吳怡農想打贏這場選戰，要先搞定民進黨內部的人。她強調，這次國民黨反而展現出了團結的氛圍，如果吳怡農真的不滿意可以向國民黨提告，但小心「膿包」二字被法院認證。

對於吳怡農，徐巧芯還分享了一件事，指他當年跟蔣萬安選完後，結果人就消失了，沒有人看過他。吳怡農不是想選這席嗎？但他為什麼這幾年都不跑行程，只有在選舉的時候突然跑出來。對於吳怡農平常看不到，選舉才報到的情況，王鴻薇也很認同，並稱吳已經消失了近兩年，結果第一次現身公眾場合就大遲到。

此外，王鴻薇還提到辯論一事，她非常希望能就松山機場遷移一事跟吳怡農辯論，並連喊好幾次，「我真的好想跟他辯論」，儘管現在自己的幕僚都說，領先的人不用辯論，但她還是很歡迎對方。但王鴻薇也懷疑，吳怡農是不是如網友所說的，「不敢辯論」。