男歌手王傑出道至今35年，1987年以一首〈一場遊戲一場夢〉爆紅，但他卻在事業達巔峰之際，傳出生病淡出樂壇，復出沒多久又遭下毒失聲，近年旅居加拿大，低調生活；驚喜的是，60歲的王傑在出道35週年推出新歌〈一場遊戲一場夢（結束篇）〉，透過電台首播後，讓歌迷們聽了非常感動，許願男神能回台灣開演唱會。

王傑在2018年發行數位專輯《我知道我是一個已經過氣的歌手》後，即淡出樂壇，而他最後一次社群發文也已經是2020年，寫到「我老了，但是我依然不忘初心！思想依然可愛，心中依然充滿了愛，艱難時期，大家保重，永遠愛你們」；自此有王傑的消息，多半是網友巧遇，或是挖出他私下的近況照等。

王傑淡出樂壇多年，近日驚喜發表新作品〈一場遊戲一場夢（結束篇）〉。（圖／摘自王傑微博）

而今年恰逢王傑出道35週年，他悄悄推出新作品，據臉書社團「王傑信息站」中有歌迷分享，王傑在14日於電台全球首播最新作品〈一場遊戲一場夢（結束篇）〉，改寫他35年前出道作〈一場遊戲一場夢〉；王傑的聲音成功播動歌迷們的心弦，還有人激動感謝他，「王傑的聲音會繼續陪伴著我們」，還忍不住許願王傑能趕快回台灣開演唱會，再次看到他當年瀟灑帥氣的模樣。