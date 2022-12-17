歐日綜合採購經理人指數（PMI）初值數據顯示，歐元區12月商業活動萎縮幅度創四個月以來最小，原因在於供應鏈改善降低通膨壓力。日本則在疫情解封、服務業復甦拉抬下，令整體商業活動回升至景氣擴張分水嶺50。

金融數據供應商標普全球（S＆P Global）16日公布，歐元區12月綜合PMI由11月的47.8升至48.8，改寫四個月新高，但依然低於榮枯線50。

其中，製造業PMI由47.1升至47.8，創下三個月高點，原因在於供應條件改善與能源供應擔憂減輕。服務業PMI由48.5升至49.1，改寫四個月新高。

此外，日本Jibun銀行周五公布，日本12月綜合PMI從11月的48.9升至50。製造業由49跌至48.8。服務業從50.3升至51.7。儘管日本製造業表現疲弱，但政府鬆綁防疫帶動觀光旅遊等服務業強勁復甦，令綜合PＭI剛好維持在50。