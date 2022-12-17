仁寶（2324）甫於上個月公告將於越南設立子公司，並在當地取得生產基地之土地使用權，以因應客戶需求、擴充產能，今（16）日再公告其越南子公司取得越南太平省連河泰工業區（Lien Ha Thai Industrial Park）之土地使用權，交易總額為3,000萬美元，約合新台幣9.22餘億元。

仁寶於11月中旬時公告，將透過旗下子公司Billion Sea Holdings Ltd.（BSH），以6,000萬美元於越南設立100％持有之越南子公司，名稱暫定為Compal Electronics （Vietnam）Co., Ltd.（CEV），再藉由CEV在當地取得生產用之預定基地的土地使用權。

16日仁寶再代子公司CEV公告，以3,000萬美元取得連河泰工業區之預定擴產用之生產基地，占地達12.1萬坪。依仁寶先前規畫，新擴之產品線初期將以智慧裝置為主。至於原有位於永福省的越南兩廠，皆以非PC產品線為主，生產含括部分網通產品及智慧手持裝置產品，甫完成擴產的越南二廠亦於去年下半年完工投產。