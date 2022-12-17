拆除家族農場的腐爛穀倉，竟找到將近120年前的「時空膠囊」。美國伊利諾州一名男子最近與家人拆除父母的農場設施時，意外在地基發現一罐裝有許多1894年物品的時空膠囊，讓男子與家人驚喜不已。然而，「一隻黑色鞋子」為何會和其他年代明確的物品一起放進罐裡，卻讓他們百思不得其解。

據《鏡報》報導，這名男子與家人在拆除父母留下的腐朽牛棚時，意外在穀倉地基的石頭下發現這個「時間膠囊」，他打開玻璃製的梅森罐蓋子後立即被內容物驚豔。罐內有一份1894年8月10日的報紙、一本年鑑雜誌、一本已嚴重損毀的筆記本或故事書，還有令他摸不著頭緒的「黑色鞋子」。

一隻黑色鞋子被放進時空膠囊中。（圖／翻攝自Reddit）

男子的姪子將這些發現分享到Reddit上，表示從報紙日期，以及雜誌刊載了美國在1890年代所有的標準藥物清單，可以確定這罐時間膠囊的埋藏年代是1894年或其前後。且據悉，這本同期雜誌的副本在網路上可賣到約新台幣1900元左右，因此這本原刊的價格極可能更好。

不過，令這一家人不解的是，當時的先人「為何要把鞋子放進罐子裡」，這個疑問也成為男子姪子Po網分享的關鍵之一。雖然沒有網友能給出合理答案，但所有人都對罐中物品經過120年仍保存良好感到驚奇，「感謝當時的人們把它藏得這麼好，普通的膠囊幾乎不可能保存得這麼久、這麼好」。

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