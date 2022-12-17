泰山出售全家股權風波，讓原本兩派相爭的經營權之爭，一路打到全家股權保衛戰，原本就已錯綜複雜的家族心結與法律攻防，絲毫不輸8點檔連續劇。

一個不到72小時火速處分股權的交易案，重新點燃泰山經營權戰火！

12月5日，泰山透過巨額逐筆交易出售轉投資的全家便利商店近19％股權，並在開盤63秒內完成4萬3300張股票交易，總金額高達80.97億元，獲利近55億元。

奇襲！ 處分全家未經股東會

「泰山公司派是強盜、賤賣全家！」對於泰山經營層處分金雞母全家持股，市場派大股東龍邦董事長、泰山董事劉偉龍氣得跳腳，近日接受《今周刊》專訪的他，仍難掩氣憤，「4萬3千多張股票在12月5日星期一早上開盤兩分鐘立刻成交，這如果沒有事先與買方串謀，大家會相信泰山所言不知誰接走股票嗎？」

劉偉龍不諱言，11月底收到泰山董事會寄發的開會通知書，其中討論事項僅簡單描述擬處分所持有之全家、宜進與福壽三家公司股票，「坦白說，看到這個提案，我相當傻眼。」他懷疑夾帶宜進與福壽股票只是煙霧彈，泰山真正目的只是為了賣全家股票。

泰山董事會當天，劉偉龍與獨董杜英達強烈反對，並要求應公開標售、價高者得，讓處分利益最大化，但最終在董事會仍表決通過，「我們本來也以為全家股票會在半年內慢慢賣，沒想到卻在隔周一的上午一開盤立刻成交！」

市場派重炮質疑，公司派草率處理全家持股，有賤賣資產、掏空公司之嫌。劉偉龍提出三個質疑：第一，泰山未委託公正第三方鑑價已違公司治理；第二，為何急於處分，出售時間點不合理；第三，這麼大的投資收益要賣掉，未經股東會表決通過，罔顧股東權益，雖然公司聲稱有請兩位律師出具律師書的資料，但遭公司以保密文件為由未讓董事查閱。

「處分全家股權的交易合法合規，絕對沒有龍邦所謂的掏空50億元，反過來是為公司創造超過50億元獲利。」對此，泰山公司派在12月8日開記者會嚴正聲明，「泰山是老牌食品企業，絕對沒有亂搞，也對得起良心，……擦亮泰山招牌的是我們，不是它（指龍邦）。」甚至，公司派13日又大動作登報質疑龍邦，「動用股本逾2倍，近百億元的資金，大舉買進與其本業無關的泰山股票，是為了炒股或經營？」

炒股？砸兩倍股本資金入主

「擦亮招牌不只是營收、獲利，而是維護股東權益。」劉偉龍直言，這幾年泰山本業獲利雖有一、兩年增加，但對比當時同業獲利增加更多，泰山公司派自認經營有成，恐怕只是搭上景氣順風車，因為去年本業獲利就比前年衰退；此外，今年第三季營業利益只剩1千2百多萬元，第四季估計會虧損5千多萬元，今年整年度估計賺不到8千萬元，又比去年大幅衰退，他反問，這叫做好的經營成績？

雙方你來我往攻防不斷，據了解，泰山董事長詹景超早在數年前家族內訌時，就向幹部透露有處分非本業全家股票的念頭；半年前開始，親近友人眼中「古意」的他，又陸續聽到客戶和幕僚建議「釜底抽薪」，才決定發動「奇襲」。

（圖／今周刊提供）