根據《財訊》報導，今年11月18日，全新的屏東榮民總醫院正式升格，在國軍退除役官兵輔導委員會旗下，與台北榮總、台中榮總、高雄榮總屬於同等級。

一家全新的醫院，從無到有，跟創辦一家企業相似，但是醫院的興建，又多了很多特殊細節。11月18日這天，正是屏東榮總正式開診的前3天，院長吳東霖親自帶著記者走覽全院，談他一路走來所面對的難題。

《財訊》報導指出，這是一家擁有629床病床、1200位員工的醫院，2019年11月動土，共斥資108億元打造，既然是全新的醫院，一定要符合智慧化的趨勢，吳東霖形容他對智慧化醫院的想法，「一定要從使用者的角度出發。」他笑說在規畫醫院興建的時候，因為建築的人不懂醫療，「我的工作就是如何讓他們不要吵架。」

攜手科技廠 導入管理系統

吳東霖說，當初在規畫屏東榮總該怎麼蓋，是倒過來的想法，「就像你覺得家裡廚房不好用，那好，我重新蓋廚房，先反過來了解你要裝什麼東西，幫你裝好後，再決定廚房，甚至書房等等該怎麼蓋。」

舉例來說，屏東榮總的泌尿科與腸胃科在隔壁看診，中間擺了超音波，可以共用，而兩個診間走出來，就是照膀胱鏡的地方，再走過去，是做胃鏡之處，「這樣一來，動線就會很順暢。」又如，兩排診間中間會有醫護專用通道，員工不需要與病人共用廁所等空間。這些聽來只是小細節，可是已經把患者就醫體驗、醫護人員的需求，以及不必要的動線浪費，都考量在內。

根據《財訊》報導，吳東霖算是幸運，可以從無到有去實踐理想，其實，2018年決定扛下這個責任前，考量自己已經59歲，一度掙扎。但是他也很老實地說，最後同意的理由只有一句話，「有幾個人，這輩子會遇到有人拿100億元讓你花？」

談到這100億元，吳東霖頗為自豪買到很多全亞洲或台灣最新的儀器，而且價格超值，包括全台灣最大空間、砸了1億元建置的複合式手術室，讓影像檢查與手術都能集中在同一空間。其中很重要的一點，是吳東霖使用了談判技巧。

《財訊》分析，因為是全新的醫院，可以預見可觀的業務量，也可以是最好的新設備示範點，於是吳東霖直接找上國際原廠，利用開口合約與期貨概念綁定價格，屏東榮總想要超值的價格，設備廠要曝光度與行銷機會，「各取所需。」當然，還有一點運氣存在，因為談判當時，還沒有疫情與俄烏戰爭，因此搶到便宜沒有被耽誤到。