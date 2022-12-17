今年6月，剛落腳台中成立的一家新創公司—佳研智聯公司，為何能讓研華創辦人暨董事長劉克振點頭投資，更破天荒首度擔任研華投資公司董座？

根據《財訊》報導，這故事起於2019年，當年由經濟部領軍工研院、資策會、精機中心及金屬中心等法人機構，目標是打造公版「智慧機械雲平台」的計畫，當時的計畫主持人，就是工研院智慧機械科技中心智慧製造技術組組長、現任佳研智聯總經理的羅佐良。主要是解決國內機械產業過去面臨各家智慧機上盒不相容、應用軟體重複開發、沒有機械產業專屬雲端軟體市集等阻礙產業轉型發展的困境。

工研院團隊 技術底蘊深厚

由於研華正大力推行工業物聯網平台，也在做類似的事，於是羅佐良在「智慧機械雲平台」計畫時，開始接觸劉克振並展開合作，讓平台上的用戶也能下載得到研華所開發的軟體。

《財訊》報導指出，2021年下半年「智慧機械雲平台」正式上線，同年11月總統蔡英文出席台中「大肚山產業跨域創新高峰論壇」開幕式時，提出對「數位新南向」的期許，並聘前交通部長林佳龍為中華民國無任所大使，專責數位新南向。

當時台中大肚山產創基金會內部企業主們都認為，這是推動數位新南向的大好時機，希望可以串聯台灣智慧製造產業鏈，決定成立一家智慧製造整合服務公司。

根據《財訊》報導，為了成立這家公司，大肚山產創基金會執行長廖紫岑便與羅佐良一起拜訪劉克振，「當天談了大約兩個小時，他（指劉克振）就決定投了。」羅佐良回想當時情景說。後來，決定由研華與廖紫岑的公司大佳國際投資各擁有約43%股權、工研院成立的創投公司創新工業技術移轉持股10%，並由劉克振出任董事長，廖紫岑出任副董事長。

劉克振拍板定案催生佳研智聯，工研院智慧機械科技中心旗下的智慧製造技術組，總計13人的班底包括羅佐良等人，經過工研院的投資審議會核准後，便陸續轉移至這家新公司，等於直接擁有一批智慧製造核心技術的團隊。

《財訊》報導指出，今年劉克振與大肚山產創基金會榮譽董事長林佳龍深度對談時就也透露了他的考量，「智慧製造是研華創業38年來的核心，我認為這非常有機會發展成台灣的戰略產業。不過，智慧製造是軟體、硬體與系統整合3種技術的結合，因此發展產業生態系是關鍵。」