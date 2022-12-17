日本半導體產業歷經大起大落，過去在1980年代後半期，日本半導體企業曾占有全球50％的市場份額，但之後由於日美貿易摩擦導致出口受限等原因，日本半導體業出現了近10年的技術空白，如今想極力挽回頹勢。日經中文網撰文指出，日本半導體企業Rapidus為了實現新一代半導體的國產化，目前正加快引進歐美的技術，包括將與美廠IBM攜手合作，共同研發2奈米。

報導提到日本半導體業正面臨困境，日本現在國內能製造的邏輯半導體，僅為約15年前啟動量產的40奈米，性能明顯不足；至於台積電攜手索尼集團等將在熊本縣製造的半導體，製程技術也僅為12奈米，與尖端產品存在數代的差距。

值得關注的是，全球半導體大型企業也在量產上陷入苦戰，以美國大廠英特爾為例，此前曾是邏輯半導體技術領導者，但後來被台積電等公司超越。此外，與台積電競爭的韓廠三星也未能提高尖端產品的生產效率。

報導分析， 日本加快推進尖端半導體的國產計劃，以及與美歐的技術合作，是因為國家和企業強烈意識到地緣政治風險的加劇。最先進處理器晶片已形成由台灣掌握其中9成生產的局面，美國會積極邀請台積電設廠，也是因為考慮到台灣的地緣政治風險，試圖在美國本土建立供應鏈。

日本半導體企業Rapidus社長小池表示，「Rapidus挽回10～20年的落後並非易事，與美歐企業的合作將成為填補這一空白的關鍵。」