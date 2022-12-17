美國跟大陸角力戰場，從印太殺到非洲！外媒報導，美國時隔8年再度舉行美非領袖峰會，儘管總統拜登14日在演講時，隻字未提及中國，但外界認為，拜登此次加強布局非洲，是為了追趕在非洲落後中國多年的影響力。當前中國與非洲的貿易額高達2540億美元，是美國的4倍之多。在賴索托街上，不論是政府大樓還是醫院，都是中國提供金援，不難看出中美兩國在非洲的巨大差距。

美國此前公布在未來3年向非洲提供550億美元的經濟、衛生和安全援助外，美國總統拜登在「美非峰會」演說中表示，美方將投入3.5億美元，促進非洲參與數位經濟發展，但他一時口誤，把投資金額說成3500億美元，兩者相差千倍，導致美國媒體也跟著報錯。

不過，隨後白宮官網公布的拜登演講實錄文字中，拜登所說的「3500億美元」變成了「3.5億美元」，也就是350這數字的單位，billion（十億）改成million（百萬）。白宮即時糾正拜登所犯的錯誤。

美國隔了8年再度舉行美非峰會，美國國務卿布林肯表示，美國舉辦峰會不是為了與他國競爭，不要求非洲國家選邊站；白宮新聞發言人在介紹美非峰會時，也聲稱與其他國家無關。

儘管美方極力撇清美非峰會與中國大陸有關，但媒體報導，前總統川普將戰略重心擺在印太與中東地區，川普還曾嘲諷非洲都是「屎坑」國家，讓美非關係陷入谷底，因此外界認為，拜登此次加碼布局投資非洲，是為了追趕在非洲落後中國多年的影響力。

過去20年來，大陸每3年就和非洲舉行一次高級別會議，並大手筆投資數十國基礎建設，成為非洲主要貸款金援國。

當前中國與非洲的貿易額高達2540億美元，而美國與非洲之間只有640億美元，中國是美國的4倍之多。

中美在非洲的影響力差距有多大呢？舉例非洲小國賴索托，在這裡隨處可見中國大陸身影，如國會辦公室、國家圖書館、政府大樓，還有醫院，不管有償或無償都是靠中國提供資金建設起來的。

賴索托總理塔巴尼（Thomas Thabane）直言，「中國與美國提供同樣的投資計畫，我兩個都要。」對非洲國家來說，能提供援助就是好朋友。