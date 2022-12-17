台積電亞利桑那州廠展開二期工程，含3奈米廠等2廠完工後，晶圓年產量可達60萬片，外界預期此舉可消彌美國對台灣地緣政治風險的隱憂。但專家表示，一旦兩岸爆發衝突，僅這些產能是無法滿足美國的需求，也就是說美國經濟仍無法幸免於難。

商業內幕報導，台積電上周宣布，亞利桑那州120億美元（折合新台幣約3600億）的投資擴大至400億美元（折合新台幣約1.2兆），2廠分別於2024年及2026年完工，估年產約60萬片晶圓。典禮上，美國總統拜登表示這項投資改變了遊戲規則，指這些投資都在幫助美國強化供應鏈，並高呼「美國製造業回來了」。

在此之前，美國多次示警兩岸地緣政治風險危及國安，表明對產能過度集中台灣的隱憂。若發生衝突，晶片生產戛然而止，可能造成數兆美元的經濟損失，研究諮詢公司Forrester副總兼研究總監（Glenn O'Donnell）警告，「如果衝突爆發，可能將產生我們所見過全球最大的影響，比1929年經濟大蕭條還嚴重」。

報導指出，美國致力降低對台灣依賴的過程中，亞利桑那州晶圓廠無疑是正確的一步，但對於目前晶圓廠的產能是否能讓美國經濟免於風險，專家意見呈現紛歧。

白宮晶片法案執行特別顧問查特吉（Ronnie Chatterji）表示，2廠規模在建成後能夠滿足美國晶片的所有需求，這意味著供應鏈具有彈性，美國不需依賴任何人製造晶片。

然而，半導體研究諮詢公司SemiAnalysis 首席分析師狄倫（Dylan Patel）則持反對意見，他認為台積電去年整體逾1400萬片晶圓產能，美企又佔其收入的三分之二，每年僅60萬片晶圓的產能遠不足以滿足美國需求。

美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）顧問賴因施（William Alan Reinsch）說，晶圓廠確實重要，但同樣也依賴原物料，其中包括美國亦無法自給自足的多晶矽，最後所涉及的不僅是晶圓廠。

前美國中央情報局（CIA）高級官員、現職分析師的拉塞爾（Martijn Rasser）表示，台積電所有最先進的能力、重要的專業知識，和大部分產能都在台灣，「就降低衝突潛在的經濟風險而言，新晶圓廠對美國的作用非常有限」。

拉塞爾指出，若要實現供應鏈彈性，不僅需要進一步提升產能，也必須投資晶片供應鏈的其他領域。他稱與其他人討論至今，沒有一個認為這產業有自給自足的可能，因此美國的挑戰在於提高自身的能力，並認知到其中有一定的局限性。