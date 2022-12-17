民進黨北市立委候選人吳怡農近日話題不斷，對於屢遭國民黨嗆「膿包」，他昨（16）日直言，國民黨主管言行不入流，自己完全不能接受。資深媒體人陳揮文也提起過去民進黨攻擊國民黨的往事，痛批負面選舉的始作俑者就是綠營，資深媒體人單厚之也指出，政治人物被批評是很正常的事，因此他與陳都狠酸吳怡農完全是「玻璃心」。

陳揮文昨在政論節目《新聞大白話》表示，對於吳怡農生氣感到詫異的，「這有什麼好生氣的？」他也提到，前行政院長連戰與前總統馬英九「之前被罵得才叫慘」。陳揮文指出，連戰當年曾進不去立法院，遭遇了各種的羞辱，一旁的前立委郭正亮也補充，綠營也曾稱馬英九是「馬桶」，讓主持人錢怡君直言，這真的很糟糕。

陳揮文接著說，這場立委補選基本上已成了全國焦點，而對於候選人而言，這既是大紅大紫，也是人設崩壞的機會。而吳怡農參選以來，先是把記者罵了一頓，隨後又在專訪中遲到，不禁讓陳揮文揶揄，自己現在已經不是用立委的標準來看待吳怡農，「你適合從政嗎？」

陳揮文表示，雖然他不同意這樣的負面選舉方法，但始作俑者還將這種方式玩到淋漓盡致的，就是蔡英文和民進黨，對於吳怡農因被叫「膿包」而動怒，「這個玻璃心，我是真的不敢無法苟同」。

同台的單厚之也直言，吳怡農想打「高大上」，但也「真的玻璃心」。他認為，外界幫吳取這樣的綽號當然不好，但政治人物會遇到這樣的事非常正常，「沒有人批評你才叫奇怪」。單厚之也認為，此時吳怡農把「膿包」一事拿出來再吵一遍，反而會讓更多人知道該稱呼。