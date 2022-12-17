遠距離戀愛感情特別容易生變。一名女網友分享自己經驗，表示男友風流成性，不時偷吃，兩人分分合合，原以為男友學乖了，卻在某次偷看到手機訊息，發現男友不僅還在約砲，甚至還跟同性戀好友發生關係，才驚覺男友是「雙插頭」。

女網友在《Dcard》PO文「男友說我的技術不如男的」，她表示當時和男友談遠距離戀愛，男友三不五時就偷吃，東窗事發後總是下跪懺悔，哭求別分手，自己每次也犯賤心軟原諒對方，但也導致疑心病越來越重，有空就視訊查勤。

原PO說，兩人有個共同好友，是個同性戀，會稱呼自己「姊姊」，時常去男友談天說地，這個同性戀還跟自己拍胸鋪保證「若找不到人就來聯絡我」，隨時回報男友動態，讓自己安心不少。

某天原PO南下找男友過夜，忍不住查了男友手機，發現裡面滿滿約砲訊息，這才知道男友始終沒改過，但更讓她震驚的是，原來這位同性戀好友還會幫忙謊報行蹤，掩飾男友出去偷吃。

原PO繼續查看訊息，發現男友竟然傳訊給同性戀好友「你的技術比我女友還好，很會咬，不開燈的話滿爽的」，她才驚覺男友不僅到處偷吃，連這位同性戀好友也都發生過關係，讓原PO下定決心放生，但卻被對方搶先一步，打電話來罵三字經要求分手。

原PO說，事隔一年後詢問這位同性戀好友，對方坦言跟前男友發生過好幾次關係，稱自己真的很喜歡她的前男友，在外面偷吃也能接受，然而最後前男友還是找到新的女友，把這位同性戀好友甩了。

原PO大嘆，這大概是她一輩子忘不掉的經歷，無奈表示「原來我一直用到巧克力棒」，男人果然還是最懂男人的敏感帶在哪。網友也不敢置信，紛紛留言：「我以後要怎麼面對巧克力棒」、「還真的有這種男女通吃的，狂」、「海參鮑魚通通吃他家是不是開海鮮」、「每次看到這種文就覺得單身真好」、「反而有點同情那位gay好友，做牛做馬結果被當北七甩掉」、「還以為是單純出軌，原來是男上加男」；還有人建議快點去檢查有沒有染上性病，對此原PO也回應「已經驗過了，一切正常」、「真的有雙插頭哦，而且還性成癮」。