民眾黨籍立法委員、準新竹市長高虹安被指控涉嫌詐領助理費，檢調在15日約談高跟搜索她的立委辦公室。媒體人張禹宣16日在臉書發文指出，檢調光是交保這個動作，就證明大動作搜索高虹安根本師出無名，他們的目的不是「辦成」案子，而是要讓高虹安「看起來有罪」。

張禹宣表示，地檢署的「交保」已經說明一切。這不代表事後不能再羈押，不過要另有其他新事證，證明罪嫌重大才能再聲請，但如果照檢調放話的罪嫌重大，那為何高虹安還能交保？甚至是以公積金的60萬元金額，完全一模一樣的60萬交保。

張禹宣稱，這不只證明整起案件就是個笑話，還說明一件事，那就是檢方根本沒有充足的證據與把握，甚至還擔心聲請羈押會有遭法院駁回的風險，因此才會直接在地檢署階段就具保了事。他提到，光交保這個動作就證明這次大動作搜索根本師出無名，後面肯定是有其他的因素與壓力，「目的不是辦成這案子，而是讓高虹安看上去有罪，製造輿論好交差，這才是真正的目的。」

對於高虹安能當選，張禹宣認為，除了民意對於司法信任蕩然無存外，還有一個更重要的指標，就是比起公積金的運用上是否有貪小便宜或有瑕疵，民眾更在意新竹的大秘寶，就算未來高虹安起訴定讞，輿論風向也完全不會改變。他抨擊，「把人講的罪證確鑿又大動作搜查，最後又不敢羈押？我才要說一句，做這什麼白X行為？」