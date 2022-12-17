俄烏戰爭爆發之後，西方地緣政治發生了極大的改變，而東方的大國─中國─則因與俄羅斯「合作無上限」的關係也被牽扯進去。其實這場戰爭對中俄關係影響有限，真正影響中國地緣政治是在亞洲的部份，其中2個影響最大的，一個是美歐西方國家更加強與台灣的關係，另一個則是長期以來中國關係較緊張的越南，它可能成為下一個在南海問題上比菲律賓更讓中國頭疼的對象。

越戰期間中國曾協助北越作戰，有許多陣亡的中國士兵葬在越南。圖為中國大使館前往中國士兵陵墓祭奠。（圖／新華社）

歷史上中國曾經4度入侵越南，加上長期漢文化與僑民對越南的影響，讓越南一直對中國帶著防範之心。在1960年代越戰之前與美國關係極佳，越戰期間北越受了中國一些幫助，1974年的南越政府還與中國為爭奪南海的西沙群島爆發一場小規模海戰。南北越統一後的越南政府於1978年與柬埔寨發生戰爭，中國因為長期支持柬埔寨，中越關係也更加惡化。在1979年中越爆發一場為期一個月的戰爭，越南開始靠向蘇聯尋求保護，甚至將金蘭灣無償租借給蘇聯25年，成為蘇聯的附庸。直到蘇聯解體後，越南才開始尋求與西方國家進行接觸，並於1995年與美國恢復正式外交關係，2000年後與美國簽訂貿易協定，積極參與美國主導的全球化貿易體系。

1979年中越爆發戰爭後，越南靠向蘇聯尋求保護，甚至將金蘭灣無償租借給蘇聯25年。圖為金蘭灣1987年空照圖。（圖／Wikipedia)

雖然越南在冷戰結束後開始尋求對外開放與經濟發展，但是長期與蘇聯的關係仍體現在國防事務上，持續從俄羅斯引進軍事裝備。今年俄烏戰爭爆發後，俄羅斯軍事聲望與武器信譽大跌，越南與其他俄羅斯軍火客戶一樣，開始尋找新的軍火出口國，許多俄羅斯前軍火買家找上中國，越南則找上美國。

圖為在今年越南防衛展中展出的俄製坦克。（圖／路透）

美國在2016年取消對越南的武器禁運，過去幾年曾向越南出口海岸巡邏艇和訓練用的飛機等非致命性武器。俄烏戰爭後，越南態度更加積極，透過東協邀請了洛克希德．馬丁、波音和雷神等多家美國國防承包商到越南參加軍事裝備展，展期中很快傳出越南國防部有意購入美製直升機、無人機、雷達等非殺傷性裝備。華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）隨即發表報告分析稱，越南今年下半年顯著擴大了在南國南沙群島的填海造陸工程，準備以實力鞏固它對這南海爭議海域的主權聲索，未來勢必大幅減少對俄製軍火的依賴。

共軍頻繁地在南海舉行演習，主要是針對與越南之間的南海島礁主權爭議。（圖／央視截圖）

分析人士指出，美國向越南出售軍火並非十分通暢。首先，美國曾指控越南侵犯人權，這在美國國會與外界形象上可能造成阻礙；另一個更敏感的問題是中國，中國不僅長期以來與越南關係緊繃，不希望在與中國接壤的中南半島上多一個使用美式武器的對手，而且中越間在西沙群島與南沙群島等南海島礁主權爭議上針鋒相對，美國對越南出售武器更加會激怒北京。

越南長期以來受中華文化影響，歷史上還發生多次中國入侵事件，執政者非常提防中國。（圖／新華社）

在這兩個因素之外，也有討論到美製武器與越南舊有俄製的整合問題，但多數人都認為這項問題最容易解決。因為許多北約國家曾是華沙公約成員，這些年來逐步汰換成美國武器平台，在這次俄烏戰爭過程中更加速了此一進程，許多前華約國家把手上的大量俄製武器贈送給烏克蘭，趁此機會大幅改用較先進的美式裝備。

越南成為美製軍火的買家後，在南海主權爭議上又增加更多麻煩，原本用軍事與經濟等硬實力壓制菲律賓與越南，在菲律賓重新靠美國之後，又多了個向美國買武器的越南，雖然軍事實力差距仍大，但它後頭有個霸權撐腰，確實會讓北京有芒刺在背的感覺。

這些年越南經濟發展極快，有大量年輕的勞力，十多年來吸引了許多從大陸遷出的出口加工型產業。（圖／中新社）

這些年越南經濟發展極快，憑藉其大量年輕人口的優勢，加上學習中國的對外開放政策，十多年來吸引了許多從廣東遷出的出口加工型產業，搶走不少在中國投資的外企與訂單。近年越南吸引的外資企業擴大到電子加工業，連蘋果生產線與供應商都到越南設廠，生產AirPods與iPad。中越兩國歷史上頻生齟齬，並多次兵戎相見，以越南的性格與雙方的恩怨，加上錯綜複雜的南海形勢，還真有可能會再次發生武裝衝突。