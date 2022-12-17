歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天譴責俄羅斯，稱其最近對烏克蘭的大規模飛彈攻擊是「無差別恐怖行為」。

法新社報導，波瑞爾聲明指出：「這些殘忍、不人道的攻擊，目的在於增加人類痛苦和剝奪烏克蘭人民的權利。」

他說：「這些爆炸構成戰爭罪，是野蠻的。必須追究所有該為此負責的人。」

烏克蘭官員報告，俄羅斯今天對烏克蘭各地發射飛彈狂轟濫炸，造成數名平民喪生並導致發電廠和水廠供應中斷。

莫斯科指出，這波最新空襲的目標是與烏軍有關的設施。

不過波瑞爾在聲明中指出：「除了每天持續砲轟平民和民用基礎設施，俄羅斯今天對烏克蘭各地發動的大規模飛彈攻擊，就是克里姆林宮無差別恐怖行為的又一例證。」

烏克蘭官員表示，俄軍今天空襲造成第聶伯羅（Dnipropetrovsk）地區1名64歲婦人和1對年輕夫婦喪生。（譯者：徐睿承）1111217