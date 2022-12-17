2022年卡達世界盃足球賽於台北時間18日由法國出戰阿根廷爭奪冠軍前夕，知情人士表示，法國隊的瓦拉內、科納特和柯曼3名球員因感冒症狀未參加今天的球隊訓練。
法新社報導，法國足球協會（French Football Federation）表示，德甲拜仁慕尼黑（Bayern Munich）邊鋒柯曼（Kingsley Coman）因「輕度病毒併發症狀」，昨天起已未參加訓練。
瓦拉內（Raphael Varane）和科納特（Ibrahima Konate）的狀況則引起總教練德尚（Didier Deschamps）更多關注。瓦拉內和科納特在法國出戰摩洛哥時，堅強的中場聯防讓對手未能得分。
法國隊前鋒穆阿尼（Randal Kolo Muani）今天在記者會中指出：「球隊有些受到流行性感冒影響，不過情形不嚴重。」（譯者：徐睿承）1111217
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