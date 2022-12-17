市場擔心全球經濟恐趨緩，美股今天收黑，連續第3個交易日下挫。
道瓊工業指數終場下跌281.76點，或0.85%，收在32920.46點。
標準普爾500指數下跌43.39點，或1.11%，收在3852.36點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌105.12點，或0.97%，收在10705.41點。
費城半導體指數下跌25.308點，或0.95%，收在2636.097點。（譯者：徐睿承）1111217
市場擔心全球經濟恐趨緩，美股今天收黑，連續第3個交易日下挫。
道瓊工業指數終場下跌281.76點，或0.85%，收在32920.46點。
標準普爾500指數下跌43.39點，或1.11%，收在3852.36點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌105.12點，或0.97%，收在10705.41點。
費城半導體指數下跌25.308點，或0.95%，收在2636.097點。（譯者：徐睿承）1111217
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