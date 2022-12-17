少子化浪潮衝擊台灣，今年毛孩與小孩數量出現「黃金交叉」，全台家犬家貓數量已超過15歲小孩人口數，但台灣飼養觀念仍不健全，飼主責任始終無法深植人心，許多人還是把狗兒當作消遣娛樂而非伴侶，網紅柴犬「小米」因此在飼主「小米爸」的帶領下，巡迴全台展開生命教育講座，至今巡迴超過200間學校，期盼正確觀念能如尊重生命的種子在學童心中發芽。

12月6日上午「小米爸」郭光文帶著「犬女」小米來到台北東新國小演講，上百名小一學童看到小米萌樣忍不住驚呼尖叫，又立刻因害怕吵到毛孩而壓低聲量，他們怕自己讓小米不舒服，還得不斷克制自己的「鹹豬小手手」避免觸碰，更有沒參加講座的孩子趁下課時間倚窗偷看，證明小米的魅力無人能敵。

郭光文並非教導「愛護動物」，而是要孩子學習「尊重生命」，他認為真正「對動物好」，並非因覺得毛孩可憐可愛就去領養，飼養更非給吃給喝這麼簡單，而是要不斷的陪伴、觀察和教育，他花了大量的時間照顧小米，帶著愛女遊歷超過700個景點，不斷社會化和出遊才培養出超於常狗的穩定性，郭光文也邀請怕狗的孩童與小米互動，慢慢學習和狗兒相處，在歡笑中傳遞正確觀念。

郭光文原從事遊戲產業．後進入數位領域創業，他原是「養貓人」，8年前認養了小米，並開始研發FURKID毛小孩計劃，初衷是要降低棄養率，打造一個以動物為主題的社交平台，讓飼主可以完整記錄毛孩的一生。

其公司結束後，郭光文仍不想放棄此計畫，因而帶著小米上山下海，邊玩邊觀察各個寵物友善景點，發現許多人未善盡飼主責任，導致許多原先寵物友善的景點後禁止毛孩入內，他也決定站上第一線加強生命教育，從2018年開始校園巡迴，小米現已走遍10萬公里，豐富經歷讓牠出了2本書，也成為最受孩子喜歡的「小米老師」，

「我有三不原則，不收費、不嫌遠、不嫌少。」郭光文說，小米的足跡踏過逾200間學校，他們最遠到三級離島「花嶼」，也曾至全國第二高的梨山國小演講，6個離島都去過之外，他還時常「一日北高」，為了節省經費甚至多次睡在車上，學生人數更從不到10名到上千人都來者不拒，近年也有許多社區單位或補習班申請，對郭光文而言，只要能將孩子聚在一起，他都會努力打破距離限制「負柴前行」。

「小米爸」並非教導學生愛護動物、盲目認養，而是希望孩子尊重生命，讓正確觀念向下紮根。（圖／方萬民攝）

而近年郭光文自公司結束後就沒有穩定薪酬，他與小米巡迴演講旅費已累積超過百萬元，都是他靠著賣書版權和接案收入勉強應付，最艱困時期甚至還得跑外送補貼家用，即使辛苦，郭光文也不願「悲情行銷」，反而是不斷思考該如何讓正確觀念往下紮根，期盼下一代能創造更好的友善動物環境。

「我們讓孩子『向上教育』，教導他正確觀念，讓他感染父母和其他長輩。」郭光文說，他曾到蘭嶼東清國小演講，當日晚上便遇到學生家長，該家長對他連連致謝，表示養狗多年都不知道狗兒不能吃骨頭，還要注意心絲蟲等疾病，聽完孩子回家闡述才恍然大悟，這段經歷也讓他更加堅持教育的道路，相信他播下的種子將會在各地發芽。

參與課程的其中一名學生表示，過去覺得養狗很簡單，只要給吃、給喝、給住、陪玩就好了，聽完米爸的課才知道動物是一輩子的責任，養狗前還得做很多功課，更得面對寵物老了之後的生病和死亡，牠們不是玩具，而是要放在心上的家人。

「很多政治人物常說『一個國家的文明程度，就看國民怎麼對待動物』，這話看起來像在講動物福利，對我而言其實是在講責任和秩序。」郭光文強調，飼主責任才是他在宣傳的重點，飼主要保護愛寵身心健康，並確保毛孩不去干擾別人，更期盼未來能施行「寵物執照」，民眾在養動物前必須經過考試，從源頭開始嚴格把關，才能避免棄養、收容再放生的負面循環。

「小米」如今遊歷超過700個景點，而郭光文帶「犬女」旅遊時總會謹記飼主責任，繫緊牽繩避免暴衝，也展現對其他遊客的尊重。（圖／翻攝臉書「Travel of Rice 小米遊記」

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