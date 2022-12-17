網紅柴犬「小米」近年跟著「小米爸」郭光文展開全台巡迴演講，「父女倆」深入各個鄉鎮，足跡已踏過200間學校，郭光文更發現部分民眾仍缺乏尊重生命理念，可能因出生的狗兒「性別不對」就活埋幼犬，台灣多處還有吃狗毒狗惡習，他希望生命教育能盡快向下紮根，為下一代創造更友善的寵物環境。

郭光文為推廣尊重生命的正確觀念，4年前開始帶著小米巡迴全台免費演講，至今已走遍10萬公里，最遠曾花費3天往返三級離島花嶼，最高則曾到台灣第二高的梨山國小，也讓他發現看似文明的台灣，各角落仍有難以想像的殘忍行徑。

桃園日前發生動物墳場案，50多隻狗兒命喪庇護所，證明台灣生命教育仍不普及，並非所有狗兒都得到善待。（圖／趙世勳攝）

郭光文表示，他曾受邀到北部某山區國小演講，附近的居民並非把狗兒當伴侶動物，而是將牠們當工具犬，該校老師希望讓學生知道「正常飼主」是如何對待狗兒，他到了之後才發現當地飼養情況十分糟糕，放養和廚餘餵食根本是「小兒科」，還有部分狗兒從落地那刻起就注定來不及長大。

「一窩幼犬，如果裡面有不是飼主想要的，就會立刻被活埋。」郭光文說，該處飼主養狗是為了看家護院，所以如果「性別不對」，飼主就會毫不猶豫的「處理掉」，這種暴虐舉動在台灣並非個案。

郭光文表示，他曾帶著小米登上台灣六大離島，而每個島嶼都有自己的文化，有的地區因祖上的傳說而非常厭惡狗兒，甚至到現在都還有吃狗行為，多數離島因獸醫缺乏、紮不及生而有許多流浪犬，該座島上卻幾乎看不到毛孩，在藍天白雲的美景下卻縈繞著無聲肅殺氛圍。

「一登島，民宿主人就提醒我要牽好小米。」郭光文回憶，還有離島的農民為了避免動物侵擾作物，甚至不擇手段使用藥劑毒害貓狗，這些現象都再三證實台灣生命教育並不普及，但上一輩觀念難以撼動，他只能持續巡迴學校演講，希望讓正確觀念向下紮根。

郭光文表示，他在4年間巡迴超過200間學校，每場學生的人數從不到10名到上千人不等，但這個速度「還是太慢」，他目前規畫培訓講師，在北中南東都有人可以演講，也預計推出繪本送給聽過講座的學生，讓孩子們將尊重生命的理念銘記於心，期盼下一代能創造更好的友善動物環境。

郭光文在各地演講時，發現仍有人因不喜歡貓狗，下毒殘害牠們的生命。（示意圖／讀者提供）

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