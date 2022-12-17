寵物友善環境發展協會理事長郭光文近年不斷帶著愛犬「小米」推廣生命教育，深入各校傳遞正確觀念，而他也發現台灣動保圈亂象頻傳，有動保人士打著「TNR」大旗而不斷野外餵養，導致流浪貓犬數量只增不減，也使得其它生物面臨生存危機，郭光文則呼籲「愛牠就帶牠回家」，對貓狗的愛不該成為傷害環境的理由。

「政府不敢從源頭管控，只能將所有資源集中在末端，結果就是像雪球一樣越滾越大。」郭光文表示，政府近年來大力推行TNR（捕捉、結紮、放回原位），且預算不斷增加，但根據農委會的統計，遊蕩犬隻近年數量「只增不減」，除了TNR難以落實外，自以為有愛心的野外餵養更是造成此現象的主要原因之一。

流浪犬貓在野外是頂級捕獵者，對山林間的寶貴生命往往會造成致命傷害。穿山甲、石虎等珍貴動物遭攻擊案因而層出不窮。（圖／特生中心野生動物急救站提供）

郭光文說，TNR最大的挑戰並非在都市，而是在幅員廣袤的山區，狗貓們在山林間自由來去、難以捕捉，倘若再加上愛爸愛媽的「善心」投餵，野外壽命僅3到5年的毛孩便能「壽比南山」，而牠們身為頂級的捕獵者，對山林間的寶貴生命往往會造成致命傷害。

「石虎、穿山甲、鳥和蛇，被浪浪殺死的動物不計其數，不是只有貓狗是生命。」郭光文提到，狩獵是毛孩的本能，並不會因為「吃飽了」而停止，更多的是遵循天性的「好玩」，此類「命案」層出不窮，「愛不是無限上綱，過度保護其中一種物種，那只會導致其他物種滅絕。」

「餵養會導致棄養零壓力，反正整個大環境都會幫忙擦屁股。」郭光文表示，在電影十二夜的影響下，零安樂死上路多年，無責任心的飼主不用擔心在野外「狗無所依」，只要將毛孩丟棄在固定餵食的據點就能拍拍屁股離開，在持續的負面循環下，流浪動物問題也因此更加嚴重。

郭光文如今不斷在學校巡迴推廣生命教育，他期盼將來台灣能像德國實施「寵物執照」，飼主在養動物前必須考試並通過認證，並接受政府嚴格追蹤以避免棄養，從源頭開始才能徹底解決毛孩的流浪悲劇，他也呼籲動保人士別再野外餵養，「愛牠就帶牠回家」，對貓狗的愛不該成為傷害環境的理由。

網紅犬「小米」近年跟著飼主巡迴推廣生命教育，更盼將來能推動「寵物執照」，每隻寵物更該接受嚴格追蹤避免棄養，從源頭開始解決毛孩的流浪悲劇。（圖／翻攝臉書「Travel of Rice 小米遊記」）

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