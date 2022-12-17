新竹市長當選人、立委高虹安涉嫌詐領助理費案，被檢調約談後，以60萬元交保候傳。媒體人吳子嘉預言，高虹安就職以後，一定會辦五大弊案，明年就有大戲上場。

吳子嘉16日在《關鍵時刻》節目中表示，新竹棒球場整修，請國際公司AECOM當總顧問，若把這家公司交給當地一些人去做，根本是外行，因並未做過相關的案子。也就是說，一個國外的借牌，給在地公司去做，這些事情比比皆是，讓人不禁質疑如同工程弊案。

吳子嘉指出，新竹老縣長跟他說，林智堅執政頭4年，工程也不做、也沒有建設，表現得非常清廉。卻在執政後4年大興土木，幾乎都是高樓大廈，是哪些家族蓋的呢？土地又是怎麼變更的？他認為，在很快的時間內，或許在高虹安坐牢、職務被撤銷以前，會發現弊案，明年將會有大戲上場。

吳子嘉認為，高虹安就職以後，一定會辦五大弊案，把新竹好好翻一翻，弄到兩邊魚死網破，最後誰倒楣？現在剛好進入2024年的選季，恐會害慘副總統賴清德，因可能不只查新竹，桃園會不會也查一下，這次九合一選舉民進黨桃園為什麼會選輸？就是因為新竹的外溢效應。

吳子嘉甚至覺得，國民黨看到這個機會會不跟嗎？桃園或許也會好好查一下，尤其桃園的工程達上千億，萬一發現弊案，賴清德若當上民進黨主席就很麻煩了，2024要怎麼選？