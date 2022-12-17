又濕又冷的天氣，還有一天；明起轉乾，清晨「極寒冷」，平地低溫下探5度！這波寒流昨晚抵達後，挾鋒面前緣水氣，北台灣極度濕冷，今仍有降雨機率，下半天起「越晚越冷」。寒流明起最強，一路冷到下周一，中部低溫剩9度，南部也來到10度上下，離個位數僅一步之遙。

中央氣象局持續發布低溫特報，全台18縣市（含金門、馬祖）列入警戒，僅高雄、屏東、台東、澎湖未達；高屏明晚至下周一清晨，仍有10度機率。今各地氣溫：北部15度降至7度、中部20度降至9度、南部12度至24度、東部8度至24度。

入冬以來首波寒流威力強大，氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，今「越晚越冷」，寒流最強時間落在明天一整天，一直冷到下周一清晨，台北市中心剩8度，本島平地最低溫將降至5度左右。

氣象局另針對基隆、宜蘭、新北、台北發布大雨特報。模式模擬，明起轉乾，寒流減弱要等到下周一白天，下周二氣溫續回升，日夜溫差大。

下周三起又一波乾冷空氣南下，強度雖不比這波，但偏乾就會有「輻射冷卻」效應，清晨仍有10度以下機率，吳德榮表示，不排除又是一波寒流。