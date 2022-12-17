超時工作恐賠上身體健康，一名女網友分享，工程師男友每天超時工作12小時，周末偶爾還要輪大夜班，讓她很擔心男友會工作到身體壞光光，但當她詢問男友要不要換工作，對方卻堅持這間公司給的錢最多而拒絕，讓原PO很無奈，也引起網友討論。

一名女網友昨在Dcard上分享，男友是設備工程師，平常的工作時間很長，每天早上8點半上班，經常忙到晚上7至8點才下班，每個月還有2個周末必須要輪值大夜班，從凌晨12點工作到隔天早上11點，恐怖工時讓她對男友的身體狀況很憂心。

女網友指出，男友偶爾會抱怨說工作壓力很大，下班管不住嘴巴，靠著暴飲暴食來紓解壓力，如今男友的腰圍已經超過90公分，BMI指數也顯示有輕度肥胖的問題，但因為兩人居住在不同縣市，她只能趁著周末休假來找男友，拖著對方一起慢跑運動，並陪著男友做飲食控制，希望能藉此讓男友健康一點。

女網友表示，看著男友每次輪大夜班，隔天快要死掉的樣子，讓他既心疼又擔憂，因此她也曾詢問對方是否考慮換間公司，但男友卻斷然拒絕，認為現在這間公司的待遇最好，而且不管到哪裡去都可能遇到壞老闆，所以從未考慮過換工作。

女網友也說，最近她注意到男友偏頭痛的症狀越來越明顯，而且不到30歲竟然就常常全身腰痠背痛，健康檢測也發現血脂和肝功能偏高的狀況，讓她真的很擔心男友身體垮台，也不知道對方可以撐多久而不爆炸？但她真的想不到其他辦法可以幫他了。

貼文引起網友討論，「工程師職業病」、「真的是賺的錢以後只能拿來付醫藥費，賺夠了就趕快跑路吧」、「現在多數產業皆如此，表面稍微光鮮亮麗，但背後是極度不合理工作時數」、「這要本人自己想開，或者他有認識的人因過勞出問題，不然旁人講再多也沒用。」